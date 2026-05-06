Una foto contraffatta della leader di un partito politico è stata diffusa online, suscitando reazioni tra gli altri esponenti politici. Un commento di un ex membro del parlamento ha commentato la pubblicazione, facendo riferimento a un’immagine senza vestiti e collegandola alla volontà di distogliere l’attenzione dalle questioni politiche. La vicenda ha generato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, con molte persone che hanno criticato il tono del commento.

Con scarsa eleganza, giocando su una facile ironia che non rende giustizia alla dignità del corpo femminile e al fango che viene riversato sulle donne sui social, specie se sono personaggi pubblici ( do you remember Boschi? ), Matteo Renzi strappa un tristissimo applauso (e un sorriso da Rocco Cassalino) accusando la Meloni di utilizzare le sue foto fake, manipolate sul web, per distrarre la pubblica opinione. Foto fake della Meloni, Renzi accusa. la premier. Nel dibattito televisivo di diMartedì, ieri sera, Matteo Renzi è intervenuto sul caso della foto falsa generata con intelligenza artificiale che ritraeva la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in lingerie e poi rilanciata sui social dalla stessa premier per denunciare i rischi dei deepfake con tono critico e ironico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Foto fake della Meloni, lo squallido commento di Renzi: “Mette la sua foto desnuda per non parlare d’altro” (video)

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