La foto che Brad Pitt non voleva mostrare | debutto social con Ines de Ramon al matrimonio di Taylor Swift

Durante il matrimonio di una celebrità, un fotografo ha catturato una coppia al loro arrivo, mostrando un uomo e una donna vicini, sorridenti e abbracciati. La donna indossava un abito elegante, mentre l’uomo portava un completo scuro. La foto è stata condivisa sui social, segnando il debutto pubblico di questa coppia. Entrambi sono rimasti fuori dai riflettori fino a quel momento, mantenendo la relazione lontana dai media.

Ci sono amori che si consumano sotto i riflettori, altri che preferiscono l’ombra discreta delle quinte. Brad Pitt e Ines de Ramon hanno scelto per anni la seconda strada, proteggendo la loro relazione come un tesoro prezioso lontano dall’obiettivo indiscreto dei paparazzi e dal circo mediatico. Ma ogni segreto, prima o poi, chiede di essere raccontato. E quando il palcoscenico è il matrimonio dell’anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce celebrato il 4 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York, anche le coppie più riservate finiscono sotto i riflettori. Le foto che hanno sancito il debutto social della coppia sono apparse lunedì scorso sul profilo Instagram della hairstylist Laurie Zanoletti, per poi sparire nel giro di poche ore come fantasmi digitali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brad Pitt & Ines de Ramon Look More In Love Than Ever

Notizie e thread social correlati

Brad Pitt ufficializza su Instagram la storia con Ines de Ramon: le foto dal matrimonio di Taylor SwiftSu Instagram, è stata pubblicata una serie di foto che mostrano il momento in cui Brad Pitt e Ines de Ramon hanno ufficializzato la loro relazione.

Brad Pitt romantico con Ines de Ramon, gli scatti ricchi di intesa al matrimonio di Taylor SwiftDurante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, sono state pubblicate alcune foto che mostrano Brad Pitt in atteggiamenti affettuosi con Ines...

Temi più discussi: Ines de Ramon, la bellezza della compagna di Brad Pitt; Brad Pitt e Ines de Ramon, le foto che ufficializzano l'amore; Brad Pitt e la sua fidanzata, di 29 anni più giovane di lui, si stanno avvicinando sempre di più.; Brad Pitt e Ines De Ramon: nuova foto insieme su Instagram.

I figli di Brad Pitt, tranne Pax che però non le manda a dire, hanno rinunciato al suo nome! Perchè Brooklyn non lo fa? Anzi usa la sua faida per spot sarcastico dal quale ha guadagnato $$$ x.com

Cuore della Bestia | Trailer Ufficiale (Film 2026) - Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe reddit

Brad Pitt e Ines de Ramon escono allo scoperto: la prima foto su Instagram arriva alle nozze di Taylor SwiftPer l’attore premio Oscar, 62 anni, e la designer di gioielli, 33, si tratta della prima vera apparizione social di coppia. A pubblicare gli scatti è il loro hairstylist di fiducia, Laurie Zanoletti, ... gossip.it

Brad Pitt romantico con Ines de Ramon, gli scatti ricchi di intesa al matrimonio di Taylor SwiftDopo quasi quattro anni insieme Brad Pitt e Ines de Ramon si mostrano ufficialmente sui social con teneri scatti dal matrimonio di Taylor Swift ... dilei.it