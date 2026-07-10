Taranto | da stanotte l’erba nello stadio Verso il completamento di un impianto bellissimo

Notizia in breve

Da stanotte sono in corso le operazioni di preparazione del tappeto erboso in rotoli che sarà trasferito allo stadio Iacovone. La lavorazione riguarda l’erba destinata al campo di gioco e si sta svolgendo nelle vicinanze dello stadio. L’intervento fa parte delle operazioni di completamento dell’impianto, che si definisce come un progetto di grande valore estetico e funzionale. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi esatti di completamento o sulle altre attività in corso.