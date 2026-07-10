Taranto | da stanotte l’erba nello stadio Verso il completamento di un impianto bellissimo
Da stanotte sono in corso le operazioni di preparazione del tappeto erboso in rotoli che sarà trasferito allo stadio Iacovone. La lavorazione riguarda l’erba destinata al campo di gioco e si sta svolgendo nelle vicinanze dello stadio. L’intervento fa parte delle operazioni di completamento dell’impianto, che si definisce come un progetto di grande valore estetico e funzionale. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi esatti di completamento o sulle altre attività in corso.
Scrive Massimo Ferrarese: Sono in corso le operazioni di preparazione del tappeto erboso in rotoli, che nelle prossime ore sarà trasferito allo Stadio Iacovone. A partire dalla nottata inizieranno le operazioni di posa del nuovo manto erboso sul terreno di gioco. Buon lavoro! L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Taranto: lo stadio Erasmo Iacovone visto dall'alto
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Stavo rientrando a Taranto venendo da Lama e mi trovo sbarrata la strada su viale Jonio per lavori stradali come sempre improvvisati con deviazione obbligatoria su via Ancona, credetemi un ora di fila per poi riuscire a tornare a casa su Corso Italia. Mi rivolg facebook
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