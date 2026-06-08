vestas inaugura il nuovo impianto bla5 nello stabilimento di taranto segnando un importante traguardo nella produzione eolica offshore

Notizia in breve

Vestas ha inaugurato il nuovo impianto BLA5 nello stabilimento di Taranto. La struttura si trova all’interno del sito produttivo e si estende su una superficie significativa. L’impianto è dedicato alla produzione di componenti per l’industria eolica offshore. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e autorità locali. L’investimento complessivo nella struttura non è stato reso pubblico.