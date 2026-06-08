Vestas inaugura il nuovo impianto BLA5 nello stabilimento di Taranto segnando un importante traguardo nella produzione eolica offshore
Vestas ha inaugurato il nuovo impianto BLA5 nello stabilimento di Taranto. La struttura si trova all’interno del sito produttivo e si estende su una superficie significativa. L’impianto è dedicato alla produzione di componenti per l’industria eolica offshore. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e autorità locali. L’investimento complessivo nella struttura non è stato reso pubblico.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MADRID, 8 giugno 2026 PRNewswire — Vestas, leader globale nelle soluzioni per l’energia eolica, ha ospitato l’8 giugno 2026 una visita di alto livello presso il proprio stabilimento produttivo di Taranto, segnando una tappa significativa nell’espansione delle capacità di produzione eolica offshore in Europa. L’evento si è svolto alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dell’Amministratore Delegato di Vestas, Henrik Andersen, a testimonianza dell’importanza strategica degli investimenti industriali, della produzione locale e del ruolo dell’energia eolica nella transizione energetica e nella sicurezza energetica dell’Europa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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