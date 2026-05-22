Sicurezza idraulica | verso il completamento l' impianto idrovoro di Porta a Lucca
A Pisa sono in corso i lavori per completare l'impianto idrovoro di Porta a Lucca, un intervento finanziato con 1,15 milioni di euro provenienti da fondi ministeriali. La spesa rientra nel programma previsto dal dpcm del 18 giugno 2021, dedicato alla messa in sicurezza del territorio in relazione ai rischi idrogeologici. L’obiettivo è migliorare la gestione delle acque e ridurre i rischi legati a eventi alluvionali. I lavori stanno procedendo secondo i piani stabiliti.
Proseguono a Pisa i lavori per il completamento dell'impianto idrovoro di Porta a Lucca, intervento finanziato per 1,15 milioni di euro con fondi ministeriali nell'ambito del dpcm 18062021 'Interventi volti alla messa in sicurezza del paese in relazione al rischio idrogeologico'. L'opera. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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