Sicurezza idraulica | verso il completamento l' impianto idrovoro di Porta a Lucca

A Pisa sono in corso i lavori per completare l'impianto idrovoro di Porta a Lucca, un intervento finanziato con 1,15 milioni di euro provenienti da fondi ministeriali. La spesa rientra nel programma previsto dal dpcm del 18 giugno 2021, dedicato alla messa in sicurezza del territorio in relazione ai rischi idrogeologici. L’obiettivo è migliorare la gestione delle acque e ridurre i rischi legati a eventi alluvionali. I lavori stanno procedendo secondo i piani stabiliti.

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