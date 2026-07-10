Oggi a Milano si sono verificati due incidenti gravi in meno di mezz’ora lungo le tangenziali. Il primo ha visto un camion che ha attraversato il guard rail, finendo sulla corsia opposta. Il secondo coinvolgeva un’auto e una moto, con entrambi i veicoli coinvolti in uno scontro violento. Entrambi gli incidenti hanno causato lunghe code e interventi di soccorso.

Milano, 10 luglio 2026 – Pomeriggio di gravi incidenti a Milano. Due schianti, con pesanti conseguenze, sono avvenuti oggi (venerdì 10 luglio) lungo le tangenziali milanesi. Il bilancio è di due feriti gravissimi, entrambi finiti in ospedale in codice rosso, che indica il massimo livello di urgenza. L’incidente in Tangenziale Ovest. Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 sulla Tangenziale Ovest. Un camionista di 32 anni si è gravemente ferito a una gamba, lungo il tratto in direzione nord. Il giovane conducente del mezzo pesante è stato trasportato in elisoccorso all'Humanitas di Rozzano dal personale inviato sul posto da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Tangenziale Milano, due incidenti gravi in 30 minuti: camion oltre il guard rail e scontro auto-moto

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Milano, tre giovani si schiantano contro delle auto in sosta

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