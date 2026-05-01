Scontro tra un'auto e una moto in via Tesio a Milano | gravi due ragazzi di 21 e 25 anni

Due giovani di 21 e 25 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto in via Tesio a Milano, quando un’auto e uno scooter sono entrati in collisione. Entrambi i ragazzi si trovavano sullo scooter al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini.

Scontro tra auto e scooter in via Tesio a Milano. Ad avere la peggio, due ragazzi di 21 e 25 anni: entrambi erano in sella allo scooter.🔗 Leggi su Fanpage.it

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