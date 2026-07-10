Gianmarco Tamberi è tornato in gara dopo 299 giorni, partecipando alla tappa di Diamond League a Montecarlo e terminando al sesto posto con un salto di 2,23 metri. Nel medesimo evento, un altro atleta ha ripreso le competizioni con un salto di 8,01 metri.

Nella giornata dei grandi ritorni Gianmarco Tamberi torna in gara dopo 299 giorni e nella tappa di Diamond League di Montecarlo chiude al sesto posto a 2.23 e Mattia Furlani, al rientro dopo il problema muscolare di fine maggio, supera gli 8 metri: 8.01 al primo salto. Dopo un infortunio che ne ha rallentato l'inizio di stagione e dopo aver annunciato a sorpresa di essersi iscritto alla gara, Tamberi riparte da un 2.16 superato al primo tentativo, un 2.20 al secondo, 2.23 al terzo. Poi i tre errori a 2.26 nello stadio Louis II di Montecarlo dove dieci anni fa subì il grave infortunio alla caviglia che non gli consentì di partecipare all'Olimpiade di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tamberi torna dopo 299 giorni e si ferma a 2.23 a Montecarlo. Furlani riparte da 8.01

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