Il ritorno alle gare di Gianmarco Tamberi dopo 299 giorni di assenza. A sorpresa il campione olimpico di Tokyo sarà in pedana venerdì sera allo stadio Louis II di Montecarlo in una delle tappe della Diamond League di atletica. L'annuncio lo ha dato lo stesso Tamberi con un video su Instagram direttamente dallo stadio nel Principato con la scritta "I'm coming for my revenge" ("sto tornando per la mia rivincita"). Il ritorno alle gare dopo 299 giorni Quella di Montecarlo per Tamberi è una pedana dal forte significato simbolico. Proprio lì infatti nel luglio del 2016, qualche settimana prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, l’azzurro si infortunò gravemente e dovette saltare la gara olimpica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tamberi torna a saltare dopo 299 giorni: sarà in gara a Montecarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sorpresa Tamberi, torna in gara a Montecarlo dopo 299 giorni: “Arrivo per la mia rivincita”Gianmarco Tamberi torna a gareggiare dopo 299 giorni e si presenta inaspettatamente al meeting ‘Herculis’ allo stadio Louis II di Montecarlo.

Leggi anche: Gianmarco Tamberi torna in gara! Colpo di scena: Diamond League a Montecarlo, arrembaggio all’ultimo minuto

Tamberi torna a saltare dopo 299 giorni: sarà in gara a MontecarloIl campione olimpico di Tokyo non gareggiava dai mondiali dello scorso anno, sempre sulla pedana giapponese ... msn.com

Gianmarco Tamberi torna in gara! Colpo di scena: Diamond League a Montecarlo, arrembaggio all’ultimo minutoGianmarco Tamberi ha annunciato il proprio ritorno in gara a 299 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica. Lo scorso settembre venne ... oasport.it