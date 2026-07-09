Gianmarco Tamberi torna a gareggiare dopo 299 giorni e si presenta inaspettatamente al meeting ‘Herculis’ allo stadio Louis II di Montecarlo. L’atleta sarà in pedana domani sera, partecipando a una tappa della Diamond League di atletica. La sua presenza è stata annunciata senza preavviso, e lui stesso ha dichiarato di arrivare con l’intenzione di ottenere una rivincita.

Gianmarco Tamberi torna in gara dopo 299 giorni. L’annuncio è arrivato a sorpresa e domani sera sarà in pedana allo stadio Louis II di Montecarlo in occasione del meeting ‘Herculis’, tappa del prestigioso circuito della Diamond League di atletica. L’annuncio del ritorno alle gare lo ha dato lo stesso Tamberi – che nelle scorse settimane aveva lasciato intendere un rientro imminente – con un video su Instagram dallo stadio nel Principato con la scritta “I’m coming for my revenge” (“ sto tornando per la mia rivincita “). A Montecarlo nel luglio del 2016 qualche settimana prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, Tamberi si era infortunato gravemente alla caviglia e dovette rinunciare all’evento a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sorpresa Tamberi, torna in gara a Montecarlo dopo 299 giorni: “Arrivo per la mia rivincita”

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