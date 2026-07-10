Tamberi sesto nell' alto della Diamond League di Montecarlo al rientro dopo 10 mesi
Gianmarco Tamberi si è piazzato sesto nel salto in alto all’Herculis Meeting di Montecarlo, con un salto di 2,23 metri. È il suo primo appuntamento ufficiale dopo dieci mesi di assenza. La gara si è conclusa con il britannico che ha vinto con un salto superiore ai 2,30 metri. Tamberi ha partecipato alla competizione senza superare le sue migliori prestazioni stagionali.
Gianmarco Tamberi chiude in sesta posizione con la misura di 2,23 la sua gara di salto in alto uomini dell'Herculis Meeting di Montecarlo, decima tappa della Diamond League 2026, per quello che è stato il suo debutto agonistico dell'anno dove dimostra una condizione ancora da perfezionare, ma sicuramente la determinazione dei tempi migliori, per un risultato che rappresenta in ogni caso la sua miglior prestazione dal 2024, e che certamente gli avrà dato fiducia sulla strada per gli Europei di Birmingham ad agosto, dove si presenterà da campione europeo uscente., Nella gara, a pari merito con il 34enne campione olimpico di Tokyo 2021, si piazza il 20enne Matteo Sioli, grazie anche lui a un miglior salto di 2,23 e l'identica sequenza di salti ed errori del suo connazionale, con la misura di 2. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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