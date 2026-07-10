Tamberi sesto nell' alto della Diamond League di Montecarlo al rientro dopo 10 mesi

Notizia in breve

Gianmarco Tamberi si è piazzato sesto nel salto in alto all’Herculis Meeting di Montecarlo, con un salto di 2,23 metri. È il suo primo appuntamento ufficiale dopo dieci mesi di assenza. La gara si è conclusa con il britannico che ha vinto con un salto superiore ai 2,30 metri. Tamberi ha partecipato alla competizione senza superare le sue migliori prestazioni stagionali.