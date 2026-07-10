LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | tornano Tamberi e Furlani! Sioli cerca conferme nell’alto

Tamberi e Furlani partecipano alla tappa della Wanda Diamond League di Montecarlo 2026, mentre Sioli cerca conferme nel salto in alto. La manifestazione si svolge con aggiornamenti in tempo reale e copertura live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Montecarlo, tappa della Wanda Diamond League 2026. Serata che promette spettacolo nel Principato di Monaco con tantissime stelle dell’atletica mondiale ed italiana presenti ai nastri di partenza del decimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Nella serata monegasca l’Italia è pronta a riabbracciare Mattia Furlani e Gianmarco Tamberi. Il campione del mondo del salto in lungo fa il suo rientro in gara ad un mese e mezzo dall’ultima volta. Furlani non gareggia dal 23 maggio, quando si infortunò nel corso della seconda tappa della Diamond League in scena a Xiamen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Monaco Diamond League 2026 Preview: Everything You Need to Know About Meeting Herculis | The Meet Up

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