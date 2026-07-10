Gianmarco Tamberi è tornato a gareggiare dopo 299 giorni, partecipando alla decima tappa della Diamond League, una delle principali competizioni di atletica leggera. Lo scorso settembre, il campione olimpico di Tokyo 2020 era stato eliminato nelle qualificazioni dei Mondiali. In questa occasione, Tamberi ha deciso di rimettersi in gioco nel salto in alto, mentre Sioli ha optato per un passo indietro. La competizione a Montecarlo ha visto anche la vittoria nel salto in alto di un atleta proveniente dall’Ucraina.

Gianmarco Tamberi ha fatto il proprio ritorno in gara dopo 299 giorni: lo scorso settembre venne eliminato nelle qualificazioni dei Mondiali, oggi il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha deciso di rimettersi in gioco nella gara di salto in alto che ha animato la decima tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante). Il fuoriclasse marchigiano ha rotto gli indugi giusto alla vigilia dell’evento, scegliendo Montecarlo per riprendere il filo con l’attività agonistica. Una decisione non banale, visto che sulla pedana del Principato siglò il record italiano (2.39 metri) e si infortunò nella nefasta serata che gli impedì di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016, dove sarebbe stato tra i grandi favoriti della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tamberi rompe il ghiaccio dopo 299 giorni, passo indietro di Sioli. Doroshchuk vince il salto in alto a Montecarlo

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