Il tifone Bavi ha raggiunto terra su un’isola nel Pacifico vicino a Guam, lunedì. Venti intensi e piogge abbondanti hanno investito le Isole Marianne Settentrionali. Le immagini mostrano alberi piegati e strade allagate mentre le autorità monitorano la situazione. La tempesta si muove con forza attraverso l’area, causando danni e interrompendo le comunicazioni. Nessuna informazione immediata su feriti o evacuazioni.

Il super tifone Bavi ha toccato terra lunedì su una minuscola isola territoriale degli Stati Uniti nel Pacifico occidentale, vicino a Guam, portando venti fortissimi e piogge torrenziali sulle Isole Marianne Settentrionali. L’occhio della tempesta ha sorvolato l’ isola di Rota lunedì mattina, ora locale, portando venti di oltre 240 km orari. Oltre a Rota, sono in vigore allerte per tifone e inondazioni improvvise a Guam, Tinian e Saipan, mentre per le altre isole della zona sono attive allerte e avvisi di tempesta tropicale. Il servizio meteorologico ha affermato che la tempesta potrebbe portare un totale di almeno 50 centimetri di pioggia prima di attraversare la regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stati Uniti, il tifone Bavi tocca terra: le spaventose immagini della tempesta

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