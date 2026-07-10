Durante il 72° Festival Puccini, il direttore artistico ha affermato che l’evento rappresenta un punto di svolta nel rafforzare il riconoscimento internazionale della manifestazione. Non sono stati forniti altri dettagli specifici su programmi o eventi.

Il 72° Festival Puccini - dichiara il direttore artistico Angelo Taddeo (in foto) - segna un passaggio fondamentale nel percorso di incremento del prestigio internazionale della manifestazione. Dopo i risultati del 2025, abbiamo maturato una visione ancora più chiara e strutturata, nell’anno simbolico del centenario di Turandot, che rappresenta non solo un omaggio a Puccini, ma anche un’occasione per riaffermare la centralità del Festival nel panorama lirico. Un elemento centrale è il rafforzamento del legame tra il Festival e l’ Accademia Pucciniana, che ho l’onore di presiedere: investire nella formazione dei giovani artisti e nelle professioni dello spettacolo significa costruire il futuro del teatro musicale, creando un dialogo concreto tra generazioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taddeo: "Relazione viva tra arte, natura, memoria"

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