Biodiversità a Villa di Maser | tra arte di Palladio e natura viva

A Villa di Maser si apre un dibattito sulla relazione tra le opere di Palladio e l’ecosistema dei Colli Asolani. L’evento del 22 maggio prevede attività botaniche e interventi dedicati al benessere, offrendo un’occasione per esplorare il rapporto tra l’arte storica e l’ambiente naturale. La giornata si concentra sulla connessione tra l’eredità architettonica e la biodiversità locale, coinvolgendo i partecipanti in iniziative pratiche e approfondimenti culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come dialogano le opere di Palladio con l'ecosistema dei Colli Asolani?. Quali attività botaniche e di benessere sono previste per il 22 maggio?. Perché i giardini storici sono fondamentali per la tutela della biodiversità?. Come può la gestione agricola proteggere la varietà delle specie locali?.? In Breve Celebrazione prevista per il 22 maggio 2026 nei Colli Asolani.. Programma include visite al giardino storico e passeggiate botaniche.. Attività prevedono lezioni di yoga sul prato di Villa di Maser.. Gestione risorse idriche e vigneti come modello di tutela locale.. Il 22 maggio 2026 si celebrerà la Giornata Mondiale della Biodiversità, un appuntamento che mette al centro il legame tra ecosistemi, paesaggi e attività umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biodiversità a Villa di Maser: tra arte di Palladio e natura viva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maser celebra la ciliegia: tra Villa e tradizioni, il programma 2026? Domande chiave Cosa accadrà tra le mura di Villa di Maser il 24 maggio? Come influenzerà il marchio De. Leggi anche: Viva! Arte e natura in Caffarella Villa Barbaro a Maser: tra Palladio, Veronese e il fascino dei giardini segretiNel cuore dei Colli Asolani, a Maser in provincia di Treviso, si trova la splendida Villa Barbaro, una delle più notevoli opere del Rinascimento veneto, concepita nel 1554 da Andrea Palladio come ... rainews.it Villa di Maser torna a splendere nella sintesi tra Palladio e VeroneseLa fascinazione di un passato ritrovato che si proietta in un futuro aperto, inclusivo e sostenibile. I giardini rigogliosi, la scuderia ora finemente conservata, le due serre rinnovate e portate al ... corriere.it