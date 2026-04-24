Viva! Arte e natura in Caffarella

Nel cuore di Roma, tra la natura e l’arte, si svolgerà un evento che si estenderà su tre fine settimana. Il primo appuntamento si terrà tra il 25 e il 26 aprile, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nel verde della Caffarella. L’iniziativa prevede attività legate al benessere, alla creatività e alla sostenibilità, coinvolgendo diverse forme di espressione artistica e momenti di confronto con il pubblico.

Viva! Natura e Arte in Caffarella. Tre weekend di benessere, creatività e sostenibilità nel cuore verde di RomaIl primo dei tre appuntamenti, sabato 25 e domenica 26 aprile: la città si apre a un’esperienza immersiva nella natura con VIVA! Natura e Arte in Caffarella, un evento dedicato al.🔗 Leggi su Romatoday.it

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