Durante le sfilate di Haute Couture a Parigi, sono stati presentati diversi look, tra cui due con T-shirt bianche reinterpretate in chiave elegante. Le Maison hanno mostrato abiti realizzati con tessuti pregiati, ricami e applicazioni complesse, frutto di migliaia di ore di lavoro. Questi capi hanno dimostrato come anche elementi semplici possano essere elevati a livello di haute couture attraverso dettagli e lavorazioni raffinate.

A Parigi si sono appena concluse le sfilate dell’Haute Couture, durante le quali le grandi Maison hanno messo in scena tutto il loro savoir-faire: abiti realizzati in migliaia di ore, tessuti ricercati, ricami e applicazioni preziose. Eppure, fuori dalle passerelle, addosso a fashioniste, influencer ed esperte di moda, il capo più fotografato è stato anche il più semplice: la t-shirt bianca. La classica maglia a maniche corte si conferma così tra i pezzi più desiderabili dell’estate 2026. Merito soprattutto degli abbinamenti avvistati per le strade della Ville Lumière, capaci di rivelarne il lato più chic. Quando il lusso funziona al contrario: all sfilate Haute Couture tutte indossano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - T-shirt bianca, anima couture: due look da Parigi dimostrano che può essere elegantissima

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Desert Patchwork — Pizzo Bianco, Anima Couture Fashion

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