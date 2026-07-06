L'attrice britannica ha indossato una giacca ricoperta di piume con due becchi scultorei posizionati sul petto e sulla schiena durante la sfilata di Schiaparelli a Parigi, il 6 luglio. Il capo, appartenente all'archivio della maison, lasciava il resto del corpo scoperto. La scelta ha attirato l'attenzione sul modo in cui ha reinterpretato il concetto di front row, sedendosi tra il pubblico dell'evento della Haute Couture Week Autunno-Inverno 2026-2027.

U na giacca ricoperta di piume, con due becchi appuntiti che sbucano dal petto e dalla schiena, il resto del corpo lasciato scoperto. Così Emma Corrin ha ridisegnato lunedì 6 luglio il concetto di front row, seduta tra il pubblico della sfilata Schiaparelli che ha aperto a Parigi la Haute Couture Week Autunno-Inverno 2026-2027. Una scelta estrema ed eclettica, non lontana però dai suoi canoni di stile. Schiaparelli, la Maison fino a oggi. guarda le foto La giacca di Emma Corrin nel front row di Schiaparelli. Il capo ha un collo altissimo, quasi una maschera di piume che sale fino al mento, e maniche completamente piumate che si aprono sul davanti come ali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Piume vere, due becchi scultorei all'altezza del petto: il look scelto dall'attrice britannica per il front row della sfilata che ha aperto a Parigi la Haute Couture Week arriva dritto dall'archivio della maison

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