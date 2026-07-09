A Parigi, la Haute Couture per la stagione 2026-2027 si distingue per creazioni che combinano elementi innovativi e materiali insoliti. Tra le proposte, vestiti decorati con finti Post-it, abiti ispirati a ambienti intimi e giacche con dettagli in silicone. La città, con temperature superiori ai 35 gradi, accoglie queste collezioni che abbandonano l’ostentazione tradizionale, puntando su design che uniscono creatività e sperimentazione.

Sotto i tetti infuocati di una Parigi che viaggia oltre i trentacinque gradi, la Haute Couture per l’autunno-inverno 2026-2027 ha smesso di recitare la solita commedia dell’ostentazione. C’è un’ossessione nuova che si muove tra i laboratori blindati e le prime file sfinite dall’afa: il bisogno di spogliare l’abito da sera della sua funzione di puro trofeo da red carpet per restituirlo a una dimensione quasi biologica. Vestirsi, in queste sfilate di luglio, non è più una performance per il pubblico, ma un patto privato tra la stoffa e la pelle. Un ritorno alla cabina di pensiero, al gesto primordiale davanti allo specchio, dove il lusso smette di fare rumore e comincia finalmente a parlare piano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corsa all’abito da sogno che non conosce crisi: a Parigi la Haute Couture conquista i milionari con i finti Post-it di Chanel, il budoir di Armani e le giacche di silicone di Schiaparelli

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The top doctor meets his mini look-alike—and finally learns why she had to leave him!

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