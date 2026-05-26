Von der Leyen nei Baltici | l’UE risponde alle minacce russe a Kiev

Von der Leyen si trova nei Baltici per discutere delle minacce russe a Kiev. La visita arriva dopo le recenti incursioni di droni russi nella regione, che hanno alimentato timori sulla stabilità dei governi locali. La caduta del governo lettone è stata collegata alle attività militari di Mosca, secondo fonti ufficiali. La presidente dell’UE ha annunciato sostegno e misure di sicurezza per rafforzare i paesi baltici di fronte alle provocazioni russe.

? Domande chiave Come influenzeranno i droni russi la stabilità dei governi nei Baltici?. Perché la caduta del governo lettone è legata alle incursioni russe?. Chi potrebbero essere i mediatori europei per i futuri negoziati?. Cosa prevede il piano Readiness 2030 per proteggere il fianco est?.? In Breve Lettonia: caduta del governo Silina per gestione difesa nazionale dopo incursioni russe.. Dmitrij Medvedev risponde con sarcasmo al rifiuto di ritirare diplomatici europei da Kiev.. Mosca usa tecnologie per deviare droni verso territori di Estonia, Lettonia e Lituania.. Piano Readiness 2030 e Eastern Flank Watch contrastano minacce ibride sul confine orientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il 20 maggio Ursula von der Leyen ha definito «inaccettabili» le minacce russe nei confronti dei Pae

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