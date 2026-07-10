SuperEnalotto Campania protagonista | vinti oltre 61mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto In Campania si festeggia con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 9 luglio 2026 a Napoli è stato centrato un “5” da 61.599,93, presso il “Tabacchi” in Via Monteoliveto, 24. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 10 luglio, sale a 191,7 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026
Notizie e thread social correlati
SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un “5” da oltre 30mila euroNel concorso di lunedì 27 aprile 2026 del SuperEnalotto, un giocatore di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ha centrato un “5” che ha...
SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzati tre “5” per oltre 75mila euroNel concorso del 8 maggio 2026, tre vincite da circa 25mila euro sono state registrate nella regione.
Si parla di: Superenalotto Toscana protagonista | centrati due 5 da oltre 42mila euro.
SuperEnalotto, Campania protagonista: a Napoli realizzato un 5 da oltre 61mila euroIn Campania si festeggia con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 9 luglio 2026 a Napoli è stato centrato un 5 da 61.599,93 ... ilmattino.it
SuperEnalotto, Campania protagonista: centrato un 5Il SuperEnalotto sorride alla Campania. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 25 giugno 2026 a Napoli è stato realizzato un 5 da 179.295,56 ... napolivillage.com