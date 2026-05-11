SuperEnalotto Campania protagonista | realizzati tre 5 per oltre 75mila euro

Nel concorso del 8 maggio 2026, tre vincite da circa 25mila euro sono state registrate nella regione. Si tratta di tre giocate che hanno centrato il premio “5” nel SuperEnalotto. La regione si conferma protagonista di questa estrazione, con i tre tagliati fortunati distribuiti sul territorio. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui luoghi esatti delle vincite o sui fortunati vincitori.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Festeggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 8 maggio 2026, nella regione sono stati realizzati tre “5” da 25.057,14 euro ciascuno, per un totale di oltre 75mila euro. Due delle vincite sono state centrate a Maddaloni, in provincia di Caserta, presso il punto vendita “Tabaccheria Alessandro” di Izzo Filippo, in Via Libertà. 97; mentre la terza vincita è andata a Battipaglia, in provincia di Salerno, presso l’esercizio “Bar Pierino” situato lungo la Statale Ss.18 Taverna Maratea, 130. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 12 maggio, sale a 162,9 milioni di euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzati tre “5” per oltre 75mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto: Campania protagonista, centrati quattro “5” da oltre 75mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un “5” da oltre 30mila euro