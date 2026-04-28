SuperEnalotto Campania protagonista | realizzato un 5 da oltre 30mila euro

Nel concorso di lunedì 27 aprile 2026 del SuperEnalotto, un giocatore di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ha centrato un “5” che ha portato una vincita di oltre 30.000 euro. La notizia è stata diffusa da Agipronews e sottolinea come la Campania sia protagonista in questa occasione, con la giocata vincente realizzata nella regione.

Festeggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di lunedì 27 aprile 2026, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è stato indovinato un “5” da 30.594,94 euro presso il “Tabacchi” in Via Pigna Poggio delle Rose, 46. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 aprile, sale a 156 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo. Palazzina crollata a San Felice a Cancello, proprietario denunciato per lavori. Finti nipoti e falsi carabinieri, colpi per 100mila euro: sgominata la. Spaccio itinerante e collegamenti anche all’estero: 23 arresti, colpita rete del.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un “5” da oltre 30mila euro Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un “5” da oltre 93mila euro Napoli Leggi anche: SuperEnalotto: Campania protagonista, centrati quattro “5” da oltre 75mila euro Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un 5 - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; SuperEnalotto, vincita a Napoli: centrato un 5 da oltre 93mila euro; Telese protagonista al 10eLotto: vinti 20mila euro; SuperEnalotto, festa in Emilia Romagna: a Morciano di Romagna ( RN ) centrato un 5 da oltre 93mila euro. SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzato un 5Festeggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 21 aprile 2026, a Napoli è stato indovinato un 5 da ... napolivillage.com SuperEnalotto, festa in Campania: a Sant’Agnello centrato un 5Il SuperEnalotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 18 aprile 2026, è stato realizzato un 5 da 14.073,27 euro a ... napolivillage.com Giornata di festa per qualche (si presume) bolzanino. Nell’estrazione del SuperEnalotto di questa sera è stato centrato un 5 giocato nella Tabaccheria #Europa al civico 30 di viale Europa. Chi ha azzeccato i cinque numeri (13-33-37-68-82) porta a casa 51.98 facebook Ancora due “5” al SuperEnalotto in Toscana, a un solo numero dal jackpot mostruoso x.com