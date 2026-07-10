Superbike oggi GP Gran Bretagna 2026 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Notizia in breve

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike si svolge oggi, venerdì 10 luglio, sul circuito di Donington Park. È l’ottavo appuntamento del campionato 2026 e l’ultimo prima della pausa estiva, che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia. Sono previsti prove libere, con orari disponibili su TV8 e Sky, e la copertura streaming dell’evento.