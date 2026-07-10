Superbike oggi GP Gran Bretagna 2026 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky
Il Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike si svolge oggi, venerdì 10 luglio, sul circuito di Donington Park. È l’ottavo appuntamento del campionato 2026 e l’ultimo prima della pausa estiva, che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia. Sono previsti prove libere, con orari disponibili su TV8 e Sky, e la copertura streaming dell’evento.
Nella giornata odierna, venerdì 10 luglio, scatterà ufficialmente il Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del Mondiale superbike 202 6. La tappa del tracciato di Donington Park sarà l’ultimo prima della lunga sosta estiva che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia. Quale sarà il programma odierno? La giornata sulla pista inglese prenderà il via alle ore 11.20 italiane (le ore 10.20 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Si tornerà poi in azione nel corso del pomeriggio alle ore 16.00 per la seconda sessione di prove libere, anche in questo caso sulla durata di 45 minuti. Cosa dovremo aspettarci dalla tappa inglese? Ovviamente la prima e unica domanda riguarderà Nicolò Bulega. 🔗 Leggi su Oasport.it
The Superbike That Made Britain Collapse
Notizie e thread social correlati
Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, programma TV8 e SkyIl Mondiale Superbike torna con il GP di Gran Bretagna a Donington Park, ottavo appuntamento del 2026.
MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyVenerdì 15 maggio si svolge la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale 2026.
Temi più discussi: Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky; SBK 2026. GP della Gran Bretagna. Gli orari TV del GP a Donington Park; Superbike, GP Gran Bretagna 2026: programma, orari, tv, streaming; SBK / SSP | Round Gran Bretagna 2026 – Anteprima di Donington Park: le info, l’albo d’oro e gli orari televisivi.
La #SBK torna in pista nel weekend con il Round di Gran Bretagna a Donington Park. Ecco tutti gli orari del weekend: per la concomitanza con la MotoGP, le sessioni si alterneranno su vari canali. facebook
GP Gran Bretagna, Sprint Race: trionfa Antonelli, Norris sul podio reddit
Superbike, GP Gran Bretagna 2026: programma, orari, tv, streamingTorna in scena il Mondiale superbike e lo farà con l'attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del campionato 2026. La tappa di ... oasport.it
F1, Gp di Gran Bretagna a Silverstone: orario, dove vederlo in tv e in streamingNona gara del Mondiale 2026 sullo storico circuito inglese: Antonelli parte in pole position davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton ... corrieredellosport.it