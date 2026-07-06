Superbike oggi GP Gran Bretagna 2026 | orari Superpole e gara-1 streaming programma TV8 e Sky

Il Mondiale Superbike torna con il GP di Gran Bretagna a Donington Park, ottavo appuntamento del 2026. La gara si svolgerà con orari dedicati a Superpole e gara-1, trasmesse in streaming e su TV8 e Sky. Dopo questa tappa, il campionato si fermerà per la pausa estiva, riprendendo a settembre con il Gran Premio di Francia.

Torna in scena il Mondiale superbike e lo farà con l’attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del campionato 202 6. La tappa di Donington Park aprirà poi la lunga sosta estiva che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia. Cosa dovremo aspettarci dalla tappa inglese? Ovviamente la prima e unica domanda riguarderà Nicolò Bulega. Il pilota del team Ducati Ufficiale continuerà nel suo percorso netto? L’emiliano si presenta all’appuntamento con 434 punti contro i 313 di Iker Lecuona, quindi terzo Yari Montella a quota 170 davanti ad Alex e Sam Lowes che vantano, rispettivamente, 156 e 148 punti. Sesto Axel Bassani con 128 davanti a Lorenzo Baldassarri con 123. 🔗 Leggi su Oasport.it

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