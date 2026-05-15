MotoGP oggi in tv GP Catalogna 2026 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Venerdì 15 maggio si svolge la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale 2026. La manifestazione si tiene sul circuito in Spagna e prevede sessioni trasmesse in diretta su TV8 e Sky. Gli appassionati possono seguire gli orari delle prove libere e il programma completo delle attività, che includono anche qualifiche e gare successive, consultando le guide televisive e le piattaforme di streaming ufficiali.

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