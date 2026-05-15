MotoGP oggi in tv GP Catalogna 2026 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky
Venerdì 15 maggio si svolge la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale 2026. La manifestazione si tiene sul circuito in Spagna e prevede sessioni trasmesse in diretta su TV8 e Sky. Gli appassionati possono seguire gli orari delle prove libere e il programma completo delle attività, che includono anche qualifiche e gare successive, consultando le guide televisive e le piattaforme di streaming ufficiali.
Venerdì 15 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Montmeló, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da un solo punto, a vantaggio del romagnolo. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate. 🔗 Leggi su Oasport.it
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