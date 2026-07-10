Nicolò Bulega si è conclusa in testa alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Il pilota emiliano ha segnato il miglior tempo, mantenendo una buona distanza dagli inseguitori. La sessione si è svolta su un circuito asciutto, con Bulega che ha mostrato un buon feeling con la moto fin dai primi giri.

Nicolò Bulega, sempre Nicolò Bulega. Il pilota emiliano ha concluso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del Mondiale superbike 2026, confermando di non avere la minima intenzione di fermarsi nel suo dominio incontrastato. Sullo splendido scenario del tracciato di Donington Park abbiamo assistito ad un turno lineare grazie anche ad un meteo decisamente estivo rispetto agli standard inglesi con i piloti che hanno potuto spingere a dovere e rompere il ghiaccio con la pista. Nicolò Bulega (Ducati) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:25.870 con 85 millesimi di vantaggio sul compagno di team, lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) che ha chiuso in 1:25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega parte forte e chiude al comando nella FP1 di Donington

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rivola Rifiuta Bulega AllUltimo Secondo! Valentino Piazza il Colpo VR46! CLAMOROSO ULTIMA ORA!!!

Notizie e thread social correlati

Superbike, Nicolò Bulega inizia forte nella FP1 di Aragon, ma Iker Lecuona è in sciaNella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, Nicolò Bulega ha concluso in testa, con Iker Lecuona che ha mantenuto un passo vicino.

Superbike, Nicolò Bulega cerca la prima vittoria a Donington Park per allungare ancora nel MondialeLa Superbike riparte questo fine settimana con il Gran Premio di Gran Bretagna a Donington Park.

Temi più discussi: MotoGP, Nicolò Bulega batte Marquez e Bagnaia a parità di moto! Trionfo nella Race of Champions del centenario Ducati; SBK 2026. Tutti i numeri di Nicolò Bulega; Nicolò Bulega firma la Race of Champions con le Panigale V4S al Wdw Ducati; MotoGP, LIVE Race of Champions a Misano: Bulega Vs Marquez e Bagnaia.

Nicolò Bulega vince la Ducati Race of Champions reddit

Bautista, Bulega e altre stelle della Superbike a Goodwood per il centenario DucatiAlvaro e Nicolò hanno raggiunto Fogarty, Stoner e altri piloti illustri, per infiammare il pubblico del Goodwood Festival of Speed con moto che abbracciano due decenni di storia della Casa bolognese ... gpone.com

Bulega ai saluti: accordo a un passo con Ducati per la MotoGP con VR46Nelle ultime ore c’è stata un’importante accelerata: per Nicolò contratto biennale con la trattativa che dovrebbe definirsi a breve. In VR46 dovrebbe ereditare la squadra di Morbidelli, Flamigni possi ... gpone.com