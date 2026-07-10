Su Rai 3 il film di Claude Lelouch I migliori anni della nostra vita sequel del capolavoro Un uomo una donna
A nouk Aimée e Jean-Louis Trintignant sono i protagonisti del film I migliori anni della nostra vita, in prima visione, per il ciclo “Voilà le cinéma!”, stasera 10 luglio alle 21.15 su Rai 3. Diretto dal veterano Claude Lelouch, il film è il sequel del leggendario Un uomo, una donna, film premiato con l’Oscar nel 1966. Addio ad Anouk Aimée, star del cinema francese e de La Dolce Vita X Leggi anche › Addio Anouk Aimée, indimenticabile attrice de “La Dolce Vita” I migliori anni della nostra vita: la trama del film di Claude Lelouch in onda stasera 10 luglio su Rai 3. Terzo film sulla storia d’amore tra Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Anouk Aimée) – iniziata con Un uomo, una donna nel 1966 e proseguita vent’anni dopo con Un uomo, una donna oggi –, il film è ambientato circa 50 anni dopo il loro primo incontro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: I migliori anni della nostra vita: su Rai 3 il film drammatico con Monica Bellucci
Lamezia Terme celebra Claude Lelouch: il maestro Oscar al festivalLamezia Terme si prepara a ospitare un evento speciale dedicato al cinema, con una cerimonia incentrata sulla consegna di un premio a un regista...
Temi più discussi: I migliori anni della nostra vita: fa parte di una trilogia, chi è stato un vero pilota, 6 segreti; RAI 3 * VOILÀ LE CINÉMA! - 10/07(21.15) : LELOUCH RITROVA I PROTAGONISTI DI UN UOMO UNA DONNA, IL CAPOLAVORO TORNA AL CINEMA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Gianluigi Nuzzi prova a resistere (con Garlasco) a un destino già scritto; I migliori anni della nostra vita: trama e cast del film.
Questa sera, venerdì 10 luglio, alle 21. 15 su Rai 3 arriva il film drammatico I migliori anni della nostra vita (Les plus belles années d’une vie), diretto da Claude Lelouch e uscito nel 2019. È il capitolo finale di una delle saghe romantiche più note del cinema f facebook
Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant ancora insieme nel film I migliori anni della nostra vita, in tvSu Rai 3 il film di Claude Lelouch I migliori anni della nostra vita, sequel del capolavoro Un uomo, una donna ... iodonna.it
I migliori anni della nostra vita su Rai 3Va in onda stasera, venerdì 10 luglio, su Rai 3 il film drammatico sentimentale I migliori anni della nostra vita con Monica Bellucci. Scopriamo trama, cast e curiosità. gazzetta.it