A nouk Aimée e Jean-Louis Trintignant sono i protagonisti del film I migliori anni della nostra vita, in prima visione, per il ciclo “Voilà le cinéma!”, stasera 10 luglio alle 21.15 su Rai 3. Diretto dal veterano Claude Lelouch, il film è il sequel del leggendario Un uomo, una donna, film premiato con l’Oscar nel 1966. Addio ad Anouk Aimée, star del cinema francese e de La Dolce Vita X Leggi anche › Addio Anouk Aimée, indimenticabile attrice de “La Dolce Vita” I migliori anni della nostra vita: la trama del film di Claude Lelouch in onda stasera 10 luglio su Rai 3. Terzo film sulla storia d’amore tra Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Anouk Aimée) – iniziata con Un uomo, una donna nel 1966 e proseguita vent’anni dopo con Un uomo, una donna oggi –, il film è ambientato circa 50 anni dopo il loro primo incontro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Su Rai 3 il film di Claude Lelouch "I migliori anni della nostra vita", sequel del capolavoro "Un uomo, una donna"

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