Stasera alle 21.15 su Rai 3 va in onda il film “I migliori anni della nostra vita”, diretto da Claude Lelouch nel 2019. La pellicola è interpretata da Monica Bellucci e racconta una storia drammatica.

Va in onda questa sera, venerdì 10 luglio, alle ore 21.15 su Rai 3, il film I migliori anni della nostra vita (Les plus belles années d’une vie), la toccante pellicola del 2019 diretta da Claude Lelouch. Il film rappresenta il capitolo conclusivo di una delle saghe romantiche più celebri del cinema francese, che vede protagonisti assoluti Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, di nuovo insieme dopo cinquant’anni dal capolavoro premio Oscar Un uomo, una donna. Scopriamo tutto su questo film che esplora, con infinita dolcezza, la nostalgia e il mistero dei sentimenti. La storia riprende il filo del legame tra Anne e Jean-Louis, un amore nato mezzo secolo prima e poi interrotto dalle vicissitudini della vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I migliori anni della nostra vita: su Rai 3 il film drammatico con Monica Bellucci

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