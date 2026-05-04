Lamezia Terme si prepara a ospitare un evento speciale dedicato al cinema, con una cerimonia incentrata sulla consegna di un premio a un regista francese di fama internazionale, recentemente insignito di un premio Oscar. Durante il festival, sarà annunciata anche l’attrice che riceverà il riconoscimento intitolato a un noto attore comico italiano. Inoltre, nel periodo tra il 13 e il 18 luglio, le strade del centro subiranno alcune modifiche per favorire le attività della manifestazione.

? Cosa scoprirai Chi sarà l'attrice che riceverà il premio dedicato a Paolo Villaggio?. Come cambieranno le strade di Lamezia Terme tra il 13 e il 18 luglio?. Quale nuovo film del maestro francese verrà proiettato durante il festival?. Dove si svolgeranno gli incontri gratuiti per vivere il cinema in piazza?.? In Breve L'evento si terrà dal 13 al 18 luglio in varie location di Lamezia Terme.. Il direttore artistico Gianlorenzo Franzí ha organizzato l'evento con ingressi gratuiti per tutti.. Lelouch presenterà il film Finalment dopo la recente proiezione alla Mostra di Venezia.. L'attrice Katia Follesa riceverà un premio speciale dedicato alla famiglia di Paolo Villaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamezia Terme celebra Claude Lelouch: il maestro Oscar al festival

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