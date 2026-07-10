Lo spettacolo di questa sera alle 21 racconterà le donne di Vasco attraverso musica e lettura. Tra le protagoniste ci sono Sally, Gabry, Giulia e Susanna, insieme ad altre figure femminili. L’evento è promosso dall’associazione Sì Viaggiare Ets e include un racconto delle storie di queste donne, inserendole in un contesto narrativo che combina musica e testimonianze.

Da Sally a Gabry, da Giulia a Susanna. E molte altre. ’Le donne di Vasco’ saranno cantate e raccontate nel nuovo spettacolo – come di consueto fra musica e lettura – promosso dall’associazione Sì Viaggiare Ets e in programma questa sera alle 21.30 al castello di Riomaggiore. Michele Codeglia (voce e chitarra), Matteo Rovinalti (violino) e Davide L’Abbate (chitarra e arrangiamenti) ripercorreranno i versi che descrivono le più importanti figure femminili delle canzoni del Blasco, passandosi il testimone con Roberto Alinghieri – autore dei testi –, che fra recitazione e reading tesserà un vero e proprio storytelling dedicato a una parte fondamentale della produzione del rocker di Zocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storytelling sulle donne di Vasco. Con Alinghieri e Sì Viaggiare Ets

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