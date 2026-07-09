Firenze, 8 luglio 2026 - “Non siamo contrari alla legge sulla rappresentanza degli interessi ma c’è un rischio che va assolutamente evitato: le nuove regole non devono trasformarsi in un ulteriore appesantimento burocratico per gli Enti del Terzo Settore. Gli Ets sono già sottoposti a un sistema rigoroso di controlli, obblighi di pubblicità e trasparenza: per questo chiediamo che vengano esclusi dall’ambito di applicazione delle norme sul lobbying ”. A dirlo è Elena Pampana, presidente di Acli Toscana, intervenendo sul disegno di legge sulla rappresentanza degli interessi, approvato dalla Camera dei deputati e ora all’esame del Senato. "Massima trasparenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terzo settore, Acli Toscana: “Escludere gli ets dalla legge sulle lobby”

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