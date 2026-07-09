Terzo settore Acli Toscana | Escludere gli ets dalla legge sulle lobby
Le Acli Toscana chiedono di escludere gli enti del Terzo Settore dalla legge sulle lobby, sottolineando che le nuove norme non devono aumentare la burocrazia. La richiesta arriva da un incontro a Firenze, dove si è evidenziato il rischio di complicare ulteriormente le procedure per gli enti coinvolti. La questione riguarda l'applicazione di regole di rappresentanza degli interessi senza creare ostacoli amministrativi aggiuntivi.
Firenze, 8 luglio 2026 - “Non siamo contrari alla legge sulla rappresentanza degli interessi ma c’è un rischio che va assolutamente evitato: le nuove regole non devono trasformarsi in un ulteriore appesantimento burocratico per gli Enti del Terzo Settore. Gli Ets sono già sottoposti a un sistema rigoroso di controlli, obblighi di pubblicità e trasparenza: per questo chiediamo che vengano esclusi dall’ambito di applicazione delle norme sul lobbying ”. A dirlo è Elena Pampana, presidente di Acli Toscana, intervenendo sul disegno di legge sulla rappresentanza degli interessi, approvato dalla Camera dei deputati e ora all’esame del Senato. "Massima trasparenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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