Il sistema Ets in Italia sta dando risultati concreti, dimostrando di essere efficace nel ridurre le emissioni di gas serra. I dati disponibili mostrano che le misure adottate nel nostro paese sono compatibili con gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea per il 2030. La partecipazione al sistema di scambio di emissioni ha portato a una diminuzione delle emissioni di inquinanti nel settore interessato, contribuendo a rispettare le scadenze europee previste per questa data.

Non solo il sistema Ets in Italia funziona ma i risultati sul taglio delle emissioni sono anche in linea con i target dell’Unione europea al 2030. Da un lato l’ Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) – nel nuovo rapporto ‘Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi’ – mette in evidenza il buon andamento del meccanismo dell’Emission trading system, dall’altro l’ Istat parla di un Paese che proprio nelle attività produttive è riuscito – sia pure per diversi motivi – ad abbattere una buona fetta di emissioni. L’ Ets – che è sostanzialmente una misura per lo scambio di quote di emissioni inquinanti – è al momento al centro dell’attenzione in Europa: il governo italiano, con il sostengo di altri Paesi, ha infatti avanzato una richiesta di riforma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il sistema Ets funziona, l’Italia in linea con i target europei sulle emissioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ets, come funziona il mercato delle emissioni di Co2 e chi paga se ‘sfora’

Messaggi ostili online (hate to speech), oltre il 42% degli utenti europei li ha incontrati nel 2025. Italia in linea con la media UENel 2025 il 42,3% degli utenti internet dell’Unione europea dichiara di essersi imbattuto online in messaggi ostili o degradanti rivolti a gruppi...

Anche Coldiretti Liguria alla mobilitazione a Strasburgo: Grave errore della Commissione Europea non sospendere il CBAM e il sistema ETS sui fertilizzanti x.com

Hoekstra: Ets funziona, ora puntiamo a migliorarne l'attuazioneBRUXELLES - Il sistema di scambio quote di emissione dell'Ue, l'Ets, è un elemento cruciale per la transizione. È basato sul mercato, ha funzionato molto bene in passato e ora abbiamo l'opportunità ... ansa.it

Com'è il ETS (Edmonton Transit Service)? reddit

Ets, come funziona il mercato delle emissioni di Co2 e chi paga se ‘sfora’L’European Union Emissions Trading System, o semplicemente Ets, è il principale strumento europeo per ridurre le emissioni climalteranti nei settori più energivori. Nato con la direttiva del 2003, ... quotidiano.net