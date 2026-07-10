Una bambina è morta dopo essere stata colpita da un fulmine mentre si trovava in giardino con un familiare. La vittima stava scendendo dall’altalena quando è stata colpita. L’evento si è verificato durante un temporale improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite sono risultate letali. Nessun altro presente ha riportato ferite. La tragedia si è consumata in pochi attimi, senza che ci fosse modo di intervenire.

Un pomeriggio di gioco in giardino si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Una bambina è morta dopo essere stata colpita da un fulmine mentre si trovava all’aperto con un familiare. L’episodio è avvenuto negli Stati Uniti, in un’area residenziale, mentre un temporale si avvicinava rapidamente alla zona. Secondo le prime ricostruzioni, il maltempo non avrebbe lasciato molto tempo per mettersi al riparo. La scarica elettrica è arrivata all’improvviso, colpendo la piccola e lasciando sotto shock i presenti, che hanno subito chiesto aiuto. Tragedia durante un temporale: cosa è accaduto. La vittima è una bambina di 8 anni che stava giocando su un’altalena nel cortile dell’abitazione, insieme a una parente coetanea. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Stava scendendo dall’altalena!”. Bimba colpita e uccisa da un fulmine: tragedia immensa

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