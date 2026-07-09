Durante un temporale estivo, una bambina di 8 anni è stata colpita da un fulmine mentre giocava con i cuginetti. Dopo aver udito il tuono, la famiglia ha corso verso casa nel tentativo di mettersi al riparo, ma la bambina è stata raggiunta dal fulmine e ha perso la vita. La tragedia ha coinvolto un’intera comunità, lasciando senza parole.

Il rumore di un tuono, poi una corsa disperata verso casa nella speranza di mettersi al riparo. Sembrava una normale serata estiva destinata a concludersi con qualche goccia di pioggia, ma in pochi istanti si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un’intera famiglia e una comunità intera. Un evento tanto improvviso quanto devastante ha spezzato la vita di una bambina di appena otto anni, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. I familiari avevano intuito che il temporale si stava avvicinando e avevano deciso di interrompere ciò che stavano facendo per rientrare in casa. Quel gesto prudente, però, non è bastato a evitare il peggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Presa in pieno”. Bimba di 8 anni muore colpita da un fulmine, la tragedia mentre gioca con i cuginetti

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ULTIM'ORA BIMBA DI 10 MESI MUORE SCHIACCIATA DAL PADRE NEL SONNO: TRAGEDIA A RIETI

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