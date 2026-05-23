Una bambina di 22 mesi è stata investita accidentalmente dall’auto del padre davanti alla loro casa a Portocannone. La piccola è rimasta gravemente ferita durante una manovra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono considerate critiche. La famiglia e la comunità sono sotto shock. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.

Il dramma davanti all’abitazione durante una manovra: la piccola è in condizioni gravissime. Una tragedia che ha sconvolto una famiglia e un’intera comunità si è consumata nella tarda mattinata di oggi a Portocannone, in provincia di Campobasso. Una bambina di appena 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto guidata dal padre mentre si trovava all’esterno dell’abitazione. Secondo le prime informazioni disponibili, la piccola stava giocando nei pressi di casa quando si è verificato il drammatico episodio. L’uomo sarebbe stato alla guida del veicolo nel momento dell’incidente e non si sarebbe accorto della presenza della figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia a Portocannone, bimba di 22 mesi colpita accidentalmente dall’auto del padre: è gravissima

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