La 51ª edizione della Sagra di Quartirolo si svolge dal 17 luglio al 5 agosto, con il tema “La pace comincia da un sorriso”. L’evento è organizzato dal gruppo scout Carpi 4 e combina attività legate allo sport, alla cultura e alla fede. La manifestazione prevede diverse iniziative aperte al pubblico, senza specificare dettagli sulle modalità di svolgimento o partecipazione. La sagra si svolge in un contesto di tradizione e coinvolgimento comunitario.

‘La pace comincia da un sorriso’. È questo il tema scelto dal Clan del gruppo scout Carpi 4 per la 51ª edizione della Sagra di Quartirolo, in programma dal 17 luglio al 5 agosto. "La pace si costruisce insieme ed è questo il messaggio che vogliamo lanciare alla città durante le giornate di festa", spiega il parroco Don Antonio Dotti. "Una pace - prosegue Filippo Bastia, coordinatore del Comitato organizzatore - che è prima di tutto una propensione personale. Un modo di rapportarsi con gli altri e con la realtà che ci circonda e che dovrebbe guidarci giorno dopo giorno. Facendolo, come diceva Madre Teresa, con un sorriso sul volto". Nata nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport, cultura e fede alla sagra di Quartirolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casarsa, la Sagra del Vino si prepara al gran finale tra sport e culturaLa 78ª Sagra del Vino si svolgerà a Casarsa tra il 30 aprile e il 4 maggio, coinvolgendo diverse iniziative che spaziano dallo sport alla cultura...

Mario Sanna, morto lo storico facchino e artigiano: "Ha donato amore, fede e cultura alla sua Viterbo"A Viterbo si è spento Mario Sanna, storico facchino e artigiano, all'età di 85 anni.

Temi più discussi: Sport, cultura e fede alla sagra di Quartirolo; Don Agnoli, la Gran fondo in Norvegia; Meeting di Rimini , presentato il programma della 47esima edizione. Il 22 agosto la visita di papa Leone XIV; Valgreghentino: non solo gioco e fede, all’oratorio si impara anche a salvare una vita.

A Torino, alla convention regionale Stati Generali dello Sport organizzata dal CONI Piemonte. Promuovere la cultura dell’attività fisica significa investire sul benessere delle persone, nella qualità della vita e in una comunità più sana e consapevole. - X x.com

Sport, cultura e fede alla sagra di QuartiroloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Fede e sport, incroci online E adesso c'è anche un magazineCi sono almeno tre buoni motivi per visitare Cross Magazine, un giornale online (http://crossmagazine.it/) che non ha ancora un mese di vita e che, come rivela ... avvenire.it