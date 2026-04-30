Casarsa la Sagra del Vino si prepara al gran finale tra sport e cultura

La 78ª Sagra del Vino si svolgerà a Casarsa tra il 30 aprile e il 4 maggio, coinvolgendo diverse iniziative che spaziano dallo sport alla cultura pasoliniana. L'evento prevede anche mercati locali, con l’obiettivo di sostenere l’economia della zona. Durante la manifestazione, saranno presenti momenti dedicati alla tradizione vinicola e alle attività sportive, attirando visitatori e partecipanti da diverse aree.

? Cosa sapere La 78ª Sagra del Vino di Casarsa si conclude tra il 30 aprile e il 4 maggio.. L'evento integra sport, cultura pasoliniana e mercati locali per sostenere l'economia del territorio.. La 78ª Sagra del Vino di Casarsa punta al gran finale tra il 30 aprile e il 4 maggio, dopo un primo weekend di forte affluenza tra i chioschi e l’area del Luna Park durante il ponte del 25 aprile. Il palinscolo della manifestazione, che quest’anno ha ottenuto il riconoscimento del Ministero del Made in Italy e il marchio di qualità Unpli, si prepara alla fase conclusiva con una varietà di appuntamenti che spaziano dall’enologia alla cultura pasoliniana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casarsa, la Sagra del Vino si prepara al gran finale tra sport e cultura Notizie correlate Comunalia, gran finale tra sport, musica, teatro e cultura: un weekend di eventi tra Caserta e CasertavecchiaTempo di lettura: 4 minuti“Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla sua conclusione con un ricco programma di appuntamenti che, nel weekend del... La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si prepara al gran finaleVerona si prepara alla notte olimpica: la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026 Domenica 22 febbraio, l’Arena di Verona ospiterà la cerimonia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Al via la Sagra del Vino di Casarsa: un weekend tra innovazione, cultura e sapori autentici; Casarsa: programma della sagra dal 25 al 28 aprile; Novità e conferme alla Sagra del Vino di Casarsa; La Sagra del Vino di Casarsa verso il gran finale. Casarsa, la Sagra del Vino verso il finale: eventi dal 29 aprile al 4 maggioDopo il ponte del 25 aprile, la 78ª edizione entra nella fase conclusiva con chioschi, Luna Park, incontri e concerti. nordest24.it Sagra del Vino a Casarsa: 12 giorni e oltre 110 eventi per la 78ª edizionePresentato il cartellone 2026: Serra dei Limoni rilanciata, anteprima Art&Food, treno storico e gran finale con DJ Tubet. nordest24.it La Sagra del Vino di Casarsa verso il gran finale Il programma del secondo weekend dal 29 aprile al 4 maggio Archiviato un primo weekend da incorniciare, con un’ottima affluenza di pubblico durante il ponte del 25 aprile tra chioschi e Luna Park, la 78ª Sagr - facebook.com facebook