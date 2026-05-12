Mario Sanna morto lo storico facchino e artigiano | Ha donato amore fede e cultura alla sua Viterbo

A Viterbo si è spento Mario Sanna, storico facchino e artigiano, all'età di 85 anni. Conosciuto per la sua passione e conoscenza della Tuscia, ha dedicato gran parte della sua vita alle tradizioni locali e ai servizi di facchinaggio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i colleghi e la comunità, che lo ricordano come una figura di riferimento nel settore.

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