Mario Sanna morto lo storico facchino e artigiano | Ha donato amore fede e cultura alla sua Viterbo
A Viterbo si è spento Mario Sanna, storico facchino e artigiano, all'età di 85 anni. Conosciuto per la sua passione e conoscenza della Tuscia, ha dedicato gran parte della sua vita alle tradizioni locali e ai servizi di facchinaggio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i colleghi e la comunità, che lo ricordano come una figura di riferimento nel settore.
Lutto a Viterbo e tra i facchini di santa Rosa: è morto Mario Sanna. L'artigiano, appassionato e profondo conoscitore della Tuscia e storico facchino aveva 85 anni. Molto conosciuto sia per il suo impegno nel Sodalizio che per l'attività culturale e archeologica portata avanti negli anni, era.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Serafino Tomi, morto il mastro artigiano delle biciclette: ha fatto la storia del ciclismo a Viterbo
Leggi anche: Morto lo storico sindacalista Chioccola: "La sua militanza ha lasciato un segno profondo"