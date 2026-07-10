Spopolamento e desertificazione | Confindustria lancia un appello ai giovani universitari per restare nel territorio

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Confindustria ha avviato una serie di incontri con i giovani universitari nel Fortore, a San Giorgio la Molara, per affrontare i temi dello spopolamento e della desertificazione nelle aree rurali. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario di attività nel Sannio e mira a coinvolgere le nuove generazioni nel dibattito sulle sfide territoriali. La prima tappa si è concentrata sull’ascolto e il confronto con il territorio locale.

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Tempo di lettura: 4 minuti Prima tappa nel Fortore, a San Giorgio la Molara, delle attività di incontro, di ascolto e di confronto con il territorio di Confindustria che celebra così i cento anni di vita nel Sannio. Il tema scelto dagli industriali per questo primo appuntamento è stato dedicato alle aree interne. Presenti numerosi sindaci dell’area del Fortore, a cominciare dal padrone di casa, il Sindaco Nicola De Vizio, e quindi il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Presidente della Comunità Montana Fortore Zaccaria Spina, autorità civili e militari con il Prefetto Raffaela Moscarella, il Questore Gennaro Leuci, il Comandante dei Carabinieri Marco Keten. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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