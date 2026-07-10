Spopolamento e desertificazione | Confindustria lancia un appello ai giovani universitari per restare nel territorio

Notizia in breve

Confindustria ha avviato una serie di incontri con i giovani universitari nel Fortore, a San Giorgio la Molara, per affrontare i temi dello spopolamento e della desertificazione nelle aree rurali. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario di attività nel Sannio e mira a coinvolgere le nuove generazioni nel dibattito sulle sfide territoriali. La prima tappa si è concentrata sull’ascolto e il confronto con il territorio locale.