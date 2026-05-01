? Cosa sapere Quarantacinque studenti del Tarantino hanno presentato tre startup durante la factory Taranto che Resta.. L'iniziativa di Confcommercio mira a contrastare l'emigrazione del 68,3% dei giovani locali.. Trentoquattro aprile 2026, Taranto: quarantaquindici studenti delle ultime classi delle superiori del territorio hanno trasformato tre giorni di lavoro intenso, conclusi ieri, in una concreta risposta alla sfida di restare e costruire opportunità nel proprio comune. La factory d’impresa denominata Taranto che Resta ha protagonisti i ragazzi delle classi IV e V delle scuole superiori dei comuni dell’area del Tarantino, impegnati dal 28 al 30 aprile in un percorso di formazione imprenditoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, i giovani creano startup per restare nel territorio

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