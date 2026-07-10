Spionaggio Italia espelle due addetti militari ambasciata russa Mosca | Reagiremo
L’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa accusati di spionaggio, secondo quanto riferito dalla Procura di Roma. Mosca ha dichiarato che reagirà all’atto. La decisione è stata presa dopo un’indagine sulle attività sospette svolte dai due funzionari. Le autorità italiane hanno comunicato l’espulsione senza rivelare ulteriori dettagli sui loro ruoli o le prove raccolte. La reazione di Mosca è arrivata poco dopo l’annuncio ufficiale.
L’Italia espelle due addetti militari dell’ambasciata russa ritenuti responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura di Roma. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Ma i nostri inquirenti hanno indagato bene se questi 2 elementi non avessero rapporti con giornalisti e politici noti putinisti di casa nostra?? Spionaggio, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa. Mosca: Reagiremo x.com
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