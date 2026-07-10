Spionaggio Italia espelle due addetti militari ambasciata russa Mosca | Reagiremo

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa accusati di spionaggio, secondo quanto riferito dalla Procura di Roma. Mosca ha dichiarato che reagirà all’atto. La decisione è stata presa dopo un’indagine sulle attività sospette svolte dai due funzionari. Le autorità italiane hanno comunicato l’espulsione senza rivelare ulteriori dettagli sui loro ruoli o le prove raccolte. La reazione di Mosca è arrivata poco dopo l’annuncio ufficiale.

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L’Italia espelle due addetti militari dell’ambasciata russa ritenuti responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura di Roma. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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