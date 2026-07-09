Spionaggio espulsi dall’Italia due addetti militari dell’ambasciata russa

Due ufficiali militari dell’ambasciata russa sono stati espulsi dall’Italia. La decisione arriva dopo un’indagine sullo spionaggio che ha portato all’arresto di due ex agenti dei servizi segreti, accusati di aver scambiato informazioni riservate sulla sicurezza nazionale con denaro. Le autorità italiane hanno comunicato l’espulsione dei due militari coinvolti nella vicenda.

Dopo l’inchiesta sullo spionaggio e l’arresto di due ex agenti dei servizi segreti, accusati di aver venduto informazioni riservate sulla sicurezza nazionale in cambio di denaro, il Governo ha deciso di espellere due addetti militari dell’ Ambasciata della Federazione Russa in Italia coinvolti nella vicenda. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato. —... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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