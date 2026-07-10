L’Italia ha migliorato la sua posizione nel settore spaziale grazie ai finanziamenti del PNRR e al progetto Iride. Questi fondi hanno permesso di aumentare le capacità italiane nel settore spaziale, contribuendo a far salire il paese nella classifica delle potenze spaziali. La crescita è stata attribuita a questi investimenti, che hanno facilitato il progresso e lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo dell’industria spaziale.

“Il Pnrr è servito per finanziare il salto di qualità italiano nella space economy. Grazie al Pnrr e al progetto Iride l’Italia ha scalato la classifica delle potenze spaziali. Questo non significa che il lavoro è finito: abbiamo un'autostrada, adesso la dobbiamo mantenere e, soprattutto, la dobbiamo far frequentare. Bisogna coltivare il mercato, promuovere regole che incentivino l'utilizzo dei dati satellitari al servizio del territorio e fare formazione sugli operatori che lo dovranno utilizzare”. Così Roberto Tartaglia Polcini, ceo MapSat e presidente Consiglio di amministrazione GeneGis GI, oggi a Roma, presso la Camera dei deputati,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Spazio, Tartaglia Polcini (MapSat): Italia cresce come potenza spaziale grazie a progetto Iride

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