In questi ultimi due anni, le tecnologie di osservazione della Terra e l’intelligenza artificiale hanno favorito un incremento delle attività nel settore della spesa economy. Questa combinazione ha aperto nuove opportunità di monitoraggio e analisi dei dati, portando a un'accelerazione delle operazioni e delle strategie adottate dalle aziende. Le innovazioni tecnologiche sono diventate strumenti chiave per migliorare l’efficienza e la precisione nelle attività di settore.

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “Grazie alla convergenza di situazioni che si sono verificate in questi ultimi due anni nel settore della spesa economy, il momento è propizio. Abbiamo infatti una disponibilità crescente di tecnologie di osservazione della Terra e abbiamo l'arrivo ormai prorompente delle funzionalità e dei processi di intelligenza artificiale, che possono migliorare quanto prima era considerato soltanto un indizio di un elemento di allarme sul territorio”. Sono le parole di Roberto Tartaglia Polcini, ceo MapSat e presidente Consiglio di amministrazione GeneGis GI, intervenuto a Roma, presso la Camera dei deputati, all'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spazio, Tartaglia Polcini (MapSat): "Momento propizio grazie a tecnologie di osservazione della Terra e Ai"

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