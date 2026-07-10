Il 9 luglio, un rappresentante di un ente spaziale ha affermato che l’Italia è leader nell’osservazione della Terra, con tecnologie che vanno dall’ottico all’infrarosso, comprese le multispettrali e i radar. Ha inoltre sottolineato la necessità di fermare la fuga dei talenti nel settore spaziale. La dichiarazione si è concentrata sulle politiche attuali e sulle tecnologie impiegate nel campo dell’osservazione terrestre.

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “L'Italia si sta muovendo nelle politiche dello spazio puntando in modo particolare sull'osservazione della terra, dall'ottico all'infrarosso, fino alle tecnologie multispettrali e radar. Siamo uno dei paesi più importanti al mondo in questo ambito e realtà come GeneGis rappresentano un'eccellenza perché sanno utilizzare queste tecnologie per supportare concretamente lo sviluppo del paese”. Lo ha detto Stefano Gualandris, consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e consigliere per l'aerospazio e la difesa del ministro dell'Economia e delle Finanze, partecipando alla prima sessione pomeridiana... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Spazio, Gualandris (Asi): 'L'Italia è leader nell'osservazione della terra, ma va fermata la fuga dei talenti'

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