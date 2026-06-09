Sono migliaia i giovani altamente qualificati che scelgono ogni anno di lasciare l’Italia per costruire altrove il proprio futuro professionale. Secondo l’ultimo report Istat pubblicato a maggio 2026, il nostro continua a essere uno dei Paesi europei con meno laureati tra i giovani adulti e non riesce a trattenere i talenti. I dati mostrano infatti che il saldo migratorio dei giovani laureati continua a essere fortemente negativo. Quanti laureati hanno lasciato l’Italia per andare a lavorare all’estero. Dai flussi analizzati nel 2024, gli espatri di italiani tra i 25 e i 34 anni con almeno una laurea hanno raggiunto quota 25mila, mentre i rimpatri si sono fermati a poco più di 4mila unità. Il risultato è una perdita netta di quasi 21mila giovani altamente istruiti in un solo anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Fuga dei laureati dall’Italia, saldo negativo di 21mila talenti in un anno

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La grande fuga dei laureati dall'Umbria

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