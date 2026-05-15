L’Italia si distingue come uno dei Paesi più avanti nell’economia circolare, con un settore che registra numeri significativi. Tuttavia, nel panorama internazionale, si evidenzia una forte dipendenza da Paesi esteri per le importazioni di materie prime e risorse energetiche, in un momento di crescente instabilità geopolitica a livello globale. L’Unione europea, di cui l’Italia fa parte, si affida a forniture esterne non solo di petrolio e gas, ma anche di altre materie prime fondamentali per l’industria e l’economia.

Nel nuovo contesto globale, caratterizzato da una crescente instabilità geopolitica, l’Unione europea, una delle principali economie mondiali, è fortemente dipendente da Paesi terzi, oltre che per le forniture di petrolio e gas, anche per la materie prime. Una dipendenza che si traduce in debolezza cronica, in particolare per alcune materie prime strategiche fondamentali per lo sviluppo tecnologico e industriale. Il risparmio e l’uso efficiente delle risorse sono buone pratiche sia per ridurre gli impatti ambientali sia per l’efficienza economica e diventano indispensabili per contrastare le ripercussioni che i sommovimenti geopolitici hanno sulle nostre economie e sulla qualità della nostra vita. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia è leader nell’economia circolare. Ma sulle importazioni…

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Economia circolare, il nuovo Rapporto sull'Italia del Circular Economy Network

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