Spazio commissario straordinario Curcio | Informazioni importanti da integrazione dati on-site e spaziali

Il commissario straordinario ha annunciato che l'integrazione dei dati raccolti sul campo con quelli provenienti dallo spazio permette di ottenere informazioni più dettagliate, soprattutto nelle zone allagate. Questa combinazione di dati è utile sia durante le emergenze sia nella pianificazione territoriale. La strategia mira a migliorare la gestione delle aree colpite e a facilitare le decisioni operative. Non sono stati forniti dettagli tecnici su come verranno implementate queste integrazioni.

“Integrare i dati on-site con quelli spaziali fornisce, ad esempio nelle aree allagate, un uno spettro di informazioni molto importante, utile sia nella fase emergenziale che nella fase di programmazione e pianificazione del territorio”. Lo afferma Fabrizio Curcio, commissario straordinario di governo Alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche, oggi a Roma, presso la Camera dei deputati, in occasione dell'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Spazio, commissario straordinario Curcio: Informazioni importanti da integrazione dati on-site e

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